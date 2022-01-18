「去年春節前年終獎拿了30多萬元（人民幣，下同），今年一分錢都沒有了。」在大陸前20強房企已工作7年的地產人陳雯雯感嘆。近日人力資源管理智庫「中智諮詢」發佈《2021年企業年終獎發放計畫調研報告》，顯示9成企業計畫發放年終、41％企業呈現上漲，但反觀過去作為年終發放大戶的地產業，甚至有房企區域領過上億，今年卻是一片哀聲。

另一家20強房企行銷口員工王浩感慨，回顧前幾年，別說幾十萬，幾百萬的年終獎在地產行業也不稀奇，甚至曾有地產公司年會直接撒錢，員工跪地瘋搶鈔票還上過新聞，「當年地產圈年終獎有多刺激，現在的落差感就有多強。」

根據第一財經報導，大陸2021年房企銷售遇冷，融資枯竭、資金鏈緊張。據克而瑞統計，百強房企銷售增速罕見衰退3.5％，近2成百強房企業績下滑超過10％，逾8成房企未完成全年業績目標。在此行業市況下，地產人完不成KPI，被減少或砍掉年終獎已成為常態。