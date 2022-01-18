今（18）日，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升破6.34，均創2018年5月來新高。

中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強在國務院新聞辦公室新聞發布會上表示，下一階段包括貨幣政策在內的重要工作中，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，不會允許出現單邊匯率，單邊匯率意味市場已經失靈了，不會出現單邊升值。

劉國強並表示，下一階段包括貨幣政策在內的重要工作中，將保持貨幣信貸總量穩定增長，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，引導金融機構有力擴大信貸投放，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

據澎湃新聞報導，劉國強指出，將保持信貸結構穩步優化，結構性貨幣政策工具要積極做好加法，落實好支援小微企業的市場化政策工具，做好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款的落地，引導金融機構增加對信貸增長緩慢地區的信貸投放。

同時，要保持企業綜合融資成本穩中有降，健全加強市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，穩定銀行負債成本，促進企業綜合融資成本穩中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，讓市場供求在匯率形成中發揮決定性作用，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能。

劉國強表示，現在影響匯率的因素較多，匯率測不準是必然，雙向波動是常態，企業和金融機構要樹立風險中性理念，金融機構要積極為中小企業提供匯率風險管理服務，降低中小微企業匯率避險成本，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

劉國強說，匯率可能會在短期內偏離均衡水準，但從中長期看，市場因素和政策因素對匯率就會對匯率的偏離會進行糾偏。