《華根初上》導演圤智雨日前直言：「網美幾乎都是一群口不擇言的雞組成的」，指出不是私下有接性交易，就是接受大金主「包養」。不過關於包養一詞，近日有PTT鄉民提出獨到看法，他認為包養被過度汙名化，如果換個名字或許就可以改變社會觀感，但不知該如何「正名」才好？

PTT網友在八卦版發問，包養該如何正名才好？（圖／翻攝自PTT討論區）

該鄉民在PTT八卦版發文表示，他有些女同事不管是日常吃喝，還是房租全由男友買單，就跟包養沒兩樣，不過她們又是真的在談戀愛，稱之為包養也不合理，因此向網友詢問該如何「正名」才好？許多網友紛紛發揮創意，提供各種有趣的答案，像是「租客」、「打工換宿」、「居家生活理事專員」、「訂閱制女友」以及「約聘制全功能伴侶」等等，都與過去的新聞事件或是流行有關。

其中有位網友十分認真的表示：「與需求互補者簽訂協議，提供對方服務並解決自身的經濟需求，達成資源的再配置，提升資源分配的效率。」寫了一長串像是教科書的文字，讓人摸不著頭緒；另一位網友馬上回覆表示：「這部我看過，（新垣）結衣演得不錯。」直言根本就是日劇《月薪嬌妻》的劇情。

月薪嬌妻的男女主角最終真的結婚了。（圖／《月薪嬌妻》劇照）

專業鄉民們的創意令人捧腹大笑，不過《月薪嬌妻》中的男女主角平匡和實栗，不僅在劇中最後修成正果，兩位演員星野源與新垣結衣最終也從螢幕夫妻走進禮堂，「國民老婆」被獨佔讓許多劇迷直呼原來《月薪嬌妻》不是連續劇，而是兩人的愛情紀錄片！