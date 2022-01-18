苗栗縣長徐耀昌赴苗栗市農會祝賀農民節。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

今年的農民節恰逢農曆春節，苗栗縣內農會多提早慶祝農民節，苗栗縣長徐耀昌18日連趕兩場，向公館鄉及苗栗市農會所屬人員及農友賀節，他特別肯定公館鄉農會為活化苗栗特色館，以及推銷公館鄉農特產品所做努力，稍後頒獎表揚苗栗縣農業志工許秀鈺及從事農業生產卓然有成的邱榮勳等人員，縣府未來仍將持續協助農會和農民營造優質的農業環境。

18日上午首先上場的是公館鄉農會農民節表彰大會，表揚各村優良農戶、行銷農產有功、推動休閒農業、農會政策及業務有功人員共88位，縣長徐耀昌率同農業處長李乙廷等到場向農友賀節，並恭喜接受表彰人員。

縣長徐耀昌隨後馬不停蹄轉往苗栗市農會推廣銷售部，除參觀琳琅滿目的農特產展售，並為農民節獻上祝福，並頒發獎牌給苗栗縣農業志工許秀鈺及從事農業生產卓然有成的邱榮勳等獲獎人員。

縣長徐耀昌恭喜獲獎的績優人員和農友，感謝農民一年來的辛勤耕耘，也感謝農會積極輔導農民、行銷農特產，像公館農會在古雪雲與歷任總幹事努力用心下，已成功將紅棗、芋頭和甜柿各項農特產行銷全國各地，還研發許多極具附加價值的相關產品。苗栗市也有不少農特產，還開發種類多元的客家米食，近年來貓裏紅也打響高知名度，期許未來再接再厲，與東方美人茶齊名，讓更多茶農增加收益。

徐耀昌表示，苗栗縣有17個鄉鎮市及地區農會，個個都相當用心推廣農業相關業務，協助農友行銷產品及融入青創理念增加收益，同時也巧妙運用在地特色，結合農村風光發展觀光休閒產業，都逐步創造出更多農業及產業的亮點。未來，縣府將繼續盡力協助農會和農友推動各項農業政策，結合基層農會努力營造優質的農業經營環境，提高農特產品附加價值。