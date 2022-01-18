近幾年比特犬頻傳咬傷人事件，讓不少人聞之色變，對此，YouTuber許伯簡芝邀請比特犬飼主KK現身說法，分享自身飼養經驗外，也提醒若被比特犬攻擊時，應該用撬板、木條等阻擋物把比特犬的嘴巴撬開，藉此讓牠轉移目標，並迅速離開現場。

YouTube頻道許伯簡芝2020年曾拍攝影片，邀請比特犬飼主KK分享自身飼養經驗。許伯介紹，比特犬原是以鬥犬為目的而培育出來的兇猛犬種，但比特犬來到美國後，被培育成軍犬及家中寵物，深受不少名人喜愛。

對此KK解釋，按理來說比特犬不會主動傷人，但可能因為天性而挑釁人以外的生物，但關鍵在於飼主的飼養方式，「透過專業訓練，比特犬可以變成愛撒嬌的大狗，也可以變成強壯的鬥犬」。

KK指出，比特犬咬合力高達80公斤，且咬住獵物後絕不鬆口，所以如果被比特犬攻擊的話，潑水、噴辣椒水、電擊牠們都沒有用，反而會讓牠們更加興奮。

若人不小心被比特犬攻擊時該如何自保？正確做法應該是用撬板、木條等阻擋物把比特犬的嘴巴撬開，藉此讓牠轉移目標，並盡速離開現場。此外，若在路上遇到狗狗出現攻擊行為時，最重要的就是不要跑，避免增加狗狗的攻擊欲望。