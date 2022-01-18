大陸外交部發言人趙立堅今天（18日）主持例行記者會。有記者提問，1月14日，在歐盟非正式外長會後舉行的記者會上，法國外長勒德里安表示，歐盟成員國在會上批評了中國對立陶宛的「脅迫」，稱法國將在擔任輪值主席國期間加速推動出台反脅迫措施；歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也表示，歐盟成員國同立陶宛團結一致。中方對此有何評論？

趙立堅表示，我注意到了有關報導，中國駐歐盟使團發言人已經就此作出回應，我想強調的是，中方堅決反對任何形式的政治和外交脅迫，也從不以經濟脅迫對待他國，如果有關方面真如其所說要同立陶宛團結一致，那就請提醒立方，解決問題的辦法只有一個，回到一個中國的正確軌道上來。

趙立堅指出，中立關係出現問題的是非曲直十分清楚，不容任何歪曲和抹黑。立陶宛執意以台灣名義設處，公然把台灣和中國並列，赤裸裸製造「一中一台」，這嚴重違反一個中國原則。現在立陶宛以一己之私，企圖用自身錯誤綁架中歐關係，這既不負責任也很危險。歐方應對此保持高度警惕，希望歐方明辨是非，恪守一個中國原則和中歐建交時歐方作出的鄭重承諾，秉持客觀公正立場，以實際行動維護中歐關係健康穩定發展。