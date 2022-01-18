謝和弦前妻Keanna（戴怡軒）13日在IG無預警PO出一則感性貼文，字句露骨外文末更標記「ØZI」，讓外界不免聯想她和葉璦菱兒子ØZI關係不單純，但ØZI在14日透過經紀人回應兩人無私交，她也找男友水瓶少爺和閨蜜開直播澄清；豈料，17日Keanna打臉自己承認和ØZI「曾經有關係」，遭網出征後疑不堪輿論壓力鎖留言，今（18）日又下午又更新限時動態，分享徐若瑄歌曲〈親愛的〉，看似在對ØZI喊話出來面對。

Keanna在和謝和弦離婚後，感情狀態一直受關注，前段時間才認愛男友「水瓶少爺」，但13日Keanna在IG上傳一張手臂刺有「327」的照片，並用露骨的字句表示，「一開始只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂」。

17日Keanna打臉自己承認和ØZI「曾經有關係」，遭網出征後疑不堪輿論壓力鎖留言。(圖/ 摘自Keanna Taiyh IG)

最後也說文章裡的對象，是一個「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，令眾人驚訝的是，文末她也直接標註ØZI，而ØZI正是資深女星葉璦菱的兒子；這些「巧妙」連結也不禁令網友們聯想兩人關係不單純，14日ØZI經紀人則表示，「沒有特別的私交」，Keanna也和男友、閨蜜開直播澄清貼文一事。

原本以為只是誤會一場，但Keanna在17日又改口，打臉自己認了和ØZI「曾經有關係」，還貼出兩人用IG訊息的對話，還說很心寒選擇「保護ØZI」自己權擔下來；但真相曝光後，大多數人對Keanna的解釋超傻眼，甚至表示「妳不PO文不就沒事了嗎？」。

Keanna今（18）日又下午又更新限時動態，分享徐若瑄歌曲〈親愛的〉，看似在對ØZI喊話出來面對。(圖/ 摘自Keanna Taiyh IG)

在經過網友出征後，Keanna疑似受不了輿論壓力，把所有貼文留言功能都關閉，目前已看不到網友留言；今日下午Keanna則更新IG限時動態，分享徐若瑄歌曲〈親愛的〉，沒有多說什麼，但這首歌的歌詞中有說到，「親愛的為什麼你還不敢承認呢」，似乎想透過音樂希望ØZI出面講清楚。