和碩董事長童子賢表示，和碩最大的困難不是缺工、缺料、缺櫃，而是人才，用數據做決策得要用心傾聽、像剝洋蔥一樣一層一層探究核心，用碎片化的數據做決定，只會對決策帶來困擾。

全球電子業都面臨半導體零組件缺料、空運運費高漲、海運缺櫃又塞港等問題，童子賢在商周圓桌造局者論壇中表示，對和碩來說，缺料、缺工、缺櫃都不是真的困難點，因為產業中所有的境爭對手都面臨同樣的挑戰，如果真的要說有困難之處，還是人才不足，台灣人口老化、少子化，而且政府對於開放外來白領仍是不夠積極。

不論是電子業為了跟上時代的腳步，競相數位轉型，從傳統用經驗做決策、過渡至用數據做決策，讓許多小公司、傳產業備感壓力，童子賢則認為，不需要拘泥於公司大小、傳產還是電子業，只要是數據都需要人的解讀，數位時代數據往往帶來片段的資訊，如果依照碎片化的數據做決策，只會帶來困擾，他建議要像剝開洋蔥一般、一層一層去思考，「傾聽數據」，數據對於企業決策才有真正的用處。