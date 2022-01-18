台電近年持續推動循環經濟發展，如電廠煤灰或退役電力設備資源再利用，並發展台電文創、海洋牧場等，如今更繼台北101後，創公部門首例，與全球最大家具零售企業IKEA(宜家家居)合作「以租代買」家具產品服務化模式，聯手改造使用近40年的台電總部員工餐廳，18日舉辦啟用活動。台電表示，以租代買模式可減少購買、維護及廢棄處理成本，估計可減少約6公噸家具廢棄物，等同約減少20公噸碳排放，相當於2000棵樹一年吸碳量，後續並可藉IKEA回收翻新讓用過家具仍可延續使用生命，創造循環經濟價值。

台電董事長楊偉甫表示，台電近年呼應企業永續發展趨勢，除電力本業持續落實能源轉型政策，兼顧穩定供電及環境保護，企業經營亦從過往線性思維轉為循環經濟模式，2019年首度發布環境白皮書、2020年發表循環經濟策略藍圖，並持續推動如電廠煤灰及退役設備等電力資源再利用，很高興此次能與IKEA合作，透過以租代買循環經濟模式，讓員工餐廳有了全新面貌。

IKEA集團董事凌思卓說，IKEA積極尋求循環經濟領域夥伴，期待透過共創的方式，達成循環經濟的目標。2020年有台北101的合作，這次則是攜手台電，以「循環家具」、「家具產品服務化」為核心概念，打造台電總公司的全新員工餐廳。

台電指出，過去即曾於辦公大樓應用產品服務化概念，如影印機採以租代買模式已逾30年，可節省購買維護成本，台電也於2015年起與藝術銀行(臺灣美術基金會)合作藝術品租賃展示，每年租賃約70件畫作。

台電指出，去(2021)年開啟與IKEA合作，聯手利用「以租代買」循環家具模式改造自1983年啟用至今、近40年的員工餐廳，由IKEA包辦空間設計與家具、家飾軟裝規劃佈置，及後續維護整修與回收，打破傳統家具「製造、購買、使用、丟棄」線性模式，實現循環經濟概念；此次合作為期6年，期間IKEA也會搭配季節客製調整風格佈置，讓台電也能有北歐風格的舒適氛圍。

台電表示，現場空間規劃為小型、中型、大型座位區及多功能休憩區等四大區域，提供106項餐桌椅、沙發、吊燈等家具，及靠墊、地毯與植栽等家飾軟裝，佔地260坪共設置438個座位。而新員工餐廳不僅能用餐，還有會議、活動舉辦、員工休憩等多元用途，預計農曆年後正式運作。

台電補充，此次與IKEA合作循環家具模式，可減少後續購買、維護及廢棄處理成本，估計可減少約6公噸家具廢棄物，換算等同減少約20公噸碳排放，相當於2000棵樹一年的碳吸收量，並可藉IKEA回收翻新的循環供應鏈，讓用過家具可延續使用生命。