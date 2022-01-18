連假走春出遊，華南銀行加碼國內旅遊優惠：3月底前至全臺旅行社、飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡累積消費滿3000元以上，登錄最高送500元統一超商現金抵用券；累積消費5萬元以上，登錄送20吋亮麗行李箱(活動期間每戶限回饋1次，擇優贈送)。至雄獅旅遊預訂國內住宿，另享單筆2000元現折200元優惠，最高現折400元。持嘟嘟房聯名卡除享嘟嘟房臨時停車費6折優惠外，國內飯店住宿、訂房網、加油還可享5％現金回饋(每期帳單回饋上限500元)。國內自駕旅遊，訂房、加油、停車一卡搞定。

採買年貨、添購新裝也有優惠。夢時代、遠東百貨、台北101、漢神百貨、漢神巨蛋、義大世界購物廣場、美麗華百樂園、大潤發、愛買、大買家等指定量販百貨，刷華南銀行信用卡滿額送禮券或購物金(活動期間依各賣場現場公告為準)。

111年4月底前持華南銀行信用卡新增一般消費單筆888元以上累積滿額，另享「樂刷888滿額享好康」活動，可兌換Dyson涼風空氣清淨機、量販/百貨即享券、遠東百貨禮券、西堤牛排餐券、紅利點數最高10萬點等好禮，數量有限，先換先贏。

若尚未持有華南銀行信用卡，新申辦消費滿額還可參加「首刷好禮六選一」活動。實體通路申辦核卡45天內新增一般消費5筆888元或累積滿5888元、線上申辦核卡45天內新增一般消費2筆888元或累積滿2888元，即享好禮六選一：麥飯石不沾平煎鍋、手持直立吸塵器、9吋渦輪循環扇、手持蒸氣燙衣機、20吋亮麗行李箱或300元刷卡金，滿足各種族群需求，贈品價值回推消費門檻，回饋率上看10％以上。