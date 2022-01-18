從2008年的全球金融危機、2016年的中美貿易戰、到2020年疫情全球大流行，有人從這些經濟或金融動盪過程中獲利，也有人投資損失慘重。與此相反，更有一群民眾對於投資理財採保守態度，單純只把錢存在銀行。根據中央銀行每月公布的金融情況，國內存款餘額自去年4月開始便達50兆元大關，且一路維持成長態勢，在短短的七個月內，於11月底更是突破52兆元。而檢視過去10年來的存款餘額，成長率更高達62％。

持有充沛資金具「保本、兌現能力強」之優勢，看似安全，但是卻大大輸給每天正在發生的通貨膨脹，損及資金效率。目前低利環境下，通貨膨脹會讓錢貶值。AIA友邦人壽表示，台灣錢，淹腳目，運用資金有更聰明的方式，建議可考慮「利變型保單」，在累積「保單價值準備金」時有更大的增值空間，發揮壽險的保障功能，依舊能達到將財富保全、增值的目的，但另外增加了擁有自主規劃退休生活或身後財富傳承的附加利益。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，中高資產人士的思維是，財富以保值為首重，其次才是增值，第三是傳承。賺錢存錢，運用增值，讓財富增加，這是理財的基本功。不論是存錢、經營生意或投資所獲得的利益，若沒有適度的鎖利，便無法把這些收益視為獲利，皆需視其為成本，而成本便可能有機會受到高低起伏投資市場風險的影響而遭受到侵蝕。唯有每次都將獲利做適當的鎖利，善用利率效應，才能見證財富長期穩健增長的力量。

「友邦人壽永富99美元利率變動型還本終身保險」可協助民眾達到下列目的：

1.財富保全與增值商品預定利率為1.75％，繳費年期分6年、10年、20年，且每年當「宣告利率」高於「預定利率」時，還有機會獲得回饋分享金，協助對抗通膨。

2.創造穩定現金流從第一保單週年日起，契約有效期間內每屆滿保單週年日便開始給付生存保險金，給付至被保險人保險年齡達99歲之保單週年日止，創造穩定現金流。被保險人保險年齡達100歲之保單週年日仍生存，再領祝壽保險金，財富穩穩回流。

3.樂退年齡符需求大多數客戶都無法肯定自己何時要退休，匆促的決定往往會影響到未來退休生活的品質，況且在退休前還有很多的變數，也會影響到實際的退休年齡，與其這樣，倒不如在屆臨退休年齡時，依照當時的狀況決定更貼近退休需求。

做為退休規劃，商品內含獨有「樂退選擇權」的保單權益，如保戶於契約有效期間內且繳費期滿，可讓保戶未來快面臨「樂退日」(保險年齡60/65歲)時，於「樂退日」前6個月至30日前之期間內依條款提出樂退選擇權的申請，並自「樂退日」起，各項保險給付以及保單價值準備金、解約金等均將依條款約定予以調整或重新計算，來配合自己退休狀況調整生存保險金及祝壽保險金的領取比例。若選擇60歲開始領取，每年可領基本保額12％，65歲則是每年可領基本保額14%，宛如穩健的現金流，生存保險金可領到被保險人保險年齡99歲之保單週年日止，符合退休規劃所需。

4.財富傳承隨已意若退休時不需要用到這筆錢，身故保險金可以透過分期定期給付的方式，每年固定給付金額給予後代子孫，讓財富做最有效、安全的傳承；況且可以指定受益人，分配對象確定，讓家族成員可以好來好聚，解決遺產繼承的人性問題，打破富不過三代的魔咒。