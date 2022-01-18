疫情再起！為了鼓勵民眾透過更安全的方式避免接觸感染，兆豐銀行宣布，即日起只要首次申辦「兆豐Happy卡」，綁定七大行動支付、不須登錄將可獲得10％回饋，每月最高可獲得200元，換言之，每個月只要綁卡支付2千元以內，都能獲得10％回饋，尤其小資族最受惠。

兆豐銀指出，不只上述新卡戶，舊卡友同樣2月起每月回饋上限也將從50元翻倍成100元，因此每月刷2千元以內，免登錄都能享有5％回饋，因此是「新舊卡友全都優惠大放送」，希望透過最實質的優惠，能有效提升民眾對於行動支付的使用頻率。

在疫情及數位五倍券交相影響下，台灣電子支付業務如同股市一般續寫史上新高，根據金管會最新調查顯示，截至2021年11月底，全台使用電子支付人數已衝破1553萬人，每月新增超過30萬人，加上近來疫情再度升溫，民眾已習慣以零接觸的支付方式代替現金，對此兆豐銀行順應時勢，111年起也宣布大幅提昇行動支付回饋，尤其上述宣布以Happy卡綁七大支付免登錄可享最高10％回饋的活動，便一舉囊括各類國人最愛的支付平台，包括LINE Pay、街口、台灣Pay、歐付寶、橘子支、Pi錢包及悠遊付皆有回饋。

此外，疫情下為避免群聚，宅家追劇叫外送美食也成為許多人的休閒娛樂重心，兆豐今年起也對此推出「利多御璽卡」3大通路滿2千送2百的優惠，只要登錄完成，包括各類影音平台，如Netflix、CatchPlay、Disney+、Youtube premium等，以及Foodpanda、Uber Eats等美食外送平台，及Line Pay、街口、台灣Pay等三大行動支付，全都適用；對於新卡戶，兆豐銀進而指出，首次辦卡還能加碼再送100元，加計該卡原本就有的海外消費3％回饋，若在Netflix、Disney+等屬於國外消費的平台，最高可享有18％回饋。