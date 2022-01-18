有別於百貨等其他通路福袋尬汽車，藥妝美妝連鎖業康是美、寶雅在春節檔大年初一福袋 爭送蘋果手機；康是美將自即日起推出3萬個限量新春福袋，備受矚目的是36支iPhone 13，而寶雅更大氣準備送出100支iPhone 13，消費滿額499元還能抽一年份衛生紙，在衛生紙漲風下，刺激不少買氣。

POYA寶雅全台274家，預計大年初一發行新春福袋，每店限量發售200袋，總計全台逾5萬多個福袋，每款福袋售價249元，內袋商品價值千元，寶雅今年更準備100支iPhone13大方抽，內容物包含保養美妍、流行彩妝、生活選品、人氣醫美及精選髮品護膚品等，每袋更附贈一張價值400元折價券，凡是輸入折扣碼即可領取優惠，另外再加碼送POYA Buy寶雅線上買全站單筆消費不限金額門市取貨免運券乙張。

此外，更加碼全台POYA寶雅使用POYA Pay振興購物金，單筆消費滿499元就有乙次抽獎機會，可抽一年份「唯潔雅抽取式衛生紙100抽6入；寶雅2021年營收首度小衰，為開新春紅盤，春節檔下猛藥，就是為首季帶動營收正成長。

康是美全台逾200店，推出限量福袋3萬個，每袋價值也是上千元，獎項包含36支iPhone 13系列、Dyson直捲髮造型器、吹風機等，每袋499元試手氣，就有機會把iPhone13帶回家。至於隨機商品則包含韓式4D立體口罩5入、化粧水、精華乳、面膜、精華液、蒸氣眼罩與日用品等，目標帶動春節檔期業績雙位數成長。