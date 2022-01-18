香港特首林鄭月娥表示，香港不適合進行全民檢測。參考國內經驗，要有效實施全民檢測，需要同時實行禁足令，但香港過去兩年，除晚上進行圍封強檢外，並無禁止市民外出。

林鄭月娥稱，香港防疫策略是希望抗疫外亦盡量維持市民上班上學的正常生活，全民禁足檢測不適合香港，市民亦未必接受。近日Omicron病毒入侵，政府有在屯門區內採取願檢盡檢的方式，盡量為有需要的市民檢測，往後亦會以類似方式，聚焦進行病毒檢測。她重申，現行社交距離措施在年初三前不會放寬，包括不會計劃將晚市內用延長至晚上八時。

她強調，現在有兩個感染群組需要注意，包括銅鑼灣寵物店售貨員的確診個案。患者感染Delta病毒株，令人擔心出現第二種病毒株傳播風險，加上寵物店全港九有十多間分店，當局昨日已進行大量跟進工作，認為仍有值得擔心的情況。另一個群組是懷疑在檢疫酒店感染的巴基斯坦婦人，昨日公布已衍生9例個案，需要進一步跟進傳播情況。