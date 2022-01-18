宋時雨說，9成以上的下咽癌患者有吸菸及喝酒的習慣。（謝瓊雲攝）

彰化醫院中醫科主任馮天祥指出，透過中西醫合併治療，可降低副作用，再透過飲食指導，幫患者盡快調整恢復元氣。（謝瓊雲攝）

50歲徐先生經過彰化醫院正子攝影檢查，發現罹患咽癌第四期。發亮處為下咽腫瘤，並擴散到右頸淋巴結及左側淋巴結。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

50歲徐先生經過彰化醫院正子攝影檢查，發現罹患咽癌第四期。發亮處為下咽腫瘤，並擴散到右頸淋巴結及左側淋巴結。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

30年來無酒不歡竟罹患下咽癌；50歲徐先生半年前就摸到右頸部有硬硬腫塊，卻拖了1個多月才就醫檢查，確診為下咽癌4期，在衛福部彰化醫院進行化學放射治療(CCRT)，並透過中醫輔助，降低副作用及調理元氣，目前狀況控制良好。

徐先生說，因為工作很忙，去年中發現吃東西喉嚨卡卡，沒多久就摸到有硬塊，又拖了1個月發現腫塊變大很多，才趕緊就醫檢查；耳鼻喉科醫師懷疑罹癌跟喝酒習慣有相關，他每天下班後，都習慣揪朋友、或獨自在家喝幾杯，確診癌症後才下定決心戒酒，他也特別呼籲喜愛杯中物的同好們，酒還是要少喝點。

彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨指，經過病理切片、正子攝影，確診徐先生下咽腫瘤有4公分大，已擴散到右頸淋巴結3.5公分、左側淋巴結1.5公分，若手術切除腫瘤，將影響發聲，難以再說話；未避免生活品質嚴重下滑，經評估後決定同步進行化學治療及放射治療(CCRT)，在7周內了35次放射線治療和7次化療後，經內視鏡檢查腫瘤都已消失，成效很好，仍需要持續追蹤。

宋時雨說，中心前年引進最新的高精準度放射治療儀器，能精準瞄準患部照射，快速完成360度全體積弧形放射治療，一次療程僅需5至10分鐘，可和化療同步進行，讓南彰化患者就近接受與醫學中心同等級的治療。

徐先生經過放射線治療和化療之後，除了身體虛弱之外，還出現口乾、咳嗽、頸部皮膚乾燥、四肢麻麻刺痛等副作用，中醫對於口乾有生津止渴的功效，所以，醫療團隊評估後，將完成療程的徐先生轉診給中醫繼續治療，希望有更好的生活品質。

彰化醫院中醫科主任馮天祥指出，放射線治療和化療會對身體造成許多副作用，常見有口乾、口腔潰瘍、皮膚乾燥等，透過中西醫合併治療，可降低副作用，再透過飲食指導，幫患者盡快調整恢復元氣。

宋時雨表示，根據研究統計，9成以上的下咽癌患者有吸菸及喝酒的習慣，呼籲有抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣者，若感覺喉部卡卡的、喉嚨痛，甚至影響到吞嚥、呼吸，一定要盡速就醫，釐清病因。