聯發科(2454)去年挾5G氣勢，營收衝上歷史新高，未來5年維持強勁成整動能，今年營收、獲利可望持續維持成長動能，但聯發科對6G卻以磨刀霍霍，最新釋出首部《6G願景白皮書》，透過關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程三方面勾勒聯發科技的6G願景，並基於這些趨勢提出三個關鍵的6G系統設計原則簡繁得宜(Simplexity)、臻善致美(Optimization)及跨界融合(Convergence)，簡稱S.O.C.，初步標準化工作可能於2024/2025年左右開始，並於2027/2028年左右發表第一版標準，屆時，資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，配合超低延遲，以滿足進階應用需求。

聯發科通訊系統設計研發本部副總經理范明熙博士表示，6G目前還處在業界前期關鍵技術研發與突破的階段，聯發科正加大研發投入，與全球頂尖的學術及產業研究合作夥伴共同探索多面向通訊創新技術的可能性，以期為人類社會下個階段的高度發展提供更廣闊的空間。除了這份白皮書探討的超寬頻譜收發、地面和星際網路融合、人工智慧和機器學習在通信的協同融合、網路節點終端化等多項新技術領域，相信未來幾年還會有更多創新技術不斷浮上檯面。

聯發科認為，隨著全球對通訊創新技術研究的不斷深入，對行動網路的高性能要求、頻譜資源使用效率、與AI整合的通訊網路架構設計、能耗表現與綠能導入等方面將是未來的重要機會與挑戰，預期6G技術發展時程將依照國際電信聯盟無線電通信部門(ITU-R)研擬中的時程進行，初步標準化工作可能於2024/2025年左右開始，並於2027/2028年左右發表第一版標準。聯發科將延續在5G領域的積極投入，持續在6G技術標準化和商用推動上發揮其整合優勢，攜手產官學研各界，領先推動6G產業的發展。

聯發科本次提出三個關鍵的實用設計原則S.O.C，首先是簡繁得宜(Simplexity)，為兼顧高性能需求及絕佳的使用者體驗，6G標準應簡化傳統通訊網路設計，僅保留必要的複雜性以換取更高的系統性能，在複雜和簡潔之間取得平衡，並在此基礎上回應全球節能減碳的趨勢，優化單位能耗。再者，為臻善致美(Optimization)，6G系統優化必需以使用者體驗為導向，讓網路提供者及消費者都滿意。聯發科技預期系統設計者將從三個新的關鍵方向進行優化，即無線網路異質架構整合、通訊網路智慧化、以及支持個別應用場景的跨層設計。最後，就是跨界融合(Convergence)，融合概念包含全頻段接取支援，裝置/設備和網路節點間的融合，多種無線接取技術的融合，地面與非地面網路的融合，以及通訊、感知和計算的全面融合，最大化技術規模效益，克服覆蓋範圍、能源使用效率等挑戰。