電動車（EV）相關產業，已躍居為市場上主要投資項目，據統計，全球EV電池市場規模，已在2021年增至270億美元，並且還在繼續擴大中。其中，以亞洲各國業者表現最為積極。

專業資料數據統計業者Statista指出，亞洲地區不僅是全球汽車零組件的樞紐，同時，也是EV電池研發先驅。

若依據各家EV電池業者，2021年在有紀錄的發電量規模來看，全球前10大中，清一色全都是亞洲國家。其中，主要以中國大陸、韓國以及日本為大宗。

同時，韓國調研單位SNE Research也指出，全世界前5大EV業者依序為，中國大陸的寧德時代（CATL）、韓國LG、日本Panasonic、中國大陸比亞迪，以及韓國三星，共計EV電池產量占全球8成以上。

寧德時代目前雖在EV電池產量排名全世界第一，但LG與Panasonic緊咬在後，為搶奪市占率廝殺激烈。相對而言，歐美各EV電池業者較看不出積極性，為了彌補這塊戰略性物資的不足，如今也都在奮力追趕亞洲同業中。