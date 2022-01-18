時序進入凜冽冬季，adidas攜手「台灣最速男」楊俊瀚，演繹全新Outer Jacket運動服飾系列 ! 以Training 2+22小時為概念，展現不只運動訓練中的2小時，運動以外的22小時休閒時光，也能同時享受高機能性的單品，無論是訓練中或是日常生活，都能輕鬆掌握自己的節奏，將跑道上努力不懈的意志轉為生活態度，隨時隨地準備好迎接新挑戰。

adidas Outer Jacket系列以溫暖簡潔的自然大地色主色為主體，別出心裁的跳色細節增加豐富性，簡約卻不單調。透過「台灣最速男」楊俊瀚的演繹，完美呈現在日常生活中積極迎接新挑戰的態度。

連帽風衣外套推出復古芥黃與潮流黑魂二色，胸前的經典三條線品牌標誌設計與LOGO反光條，兼具機能性和時尚，芥黃與黑的撞色對比，搶眼吸睛，打破冬季的沉悶感，可調節連帽抽繩，可以自由變化造型，穿出個人風格，展現運動潮流態度。

adidas 2022新春推出虎年台北城市款限定跑鞋，以指標性鞋款 UltraBoost 4.0 DNA 為雛形，黑色系外觀藏有虎年設計細節，沉穩內斂(adidas提供)

adidas 2022新春也推出虎年台北城市款限定跑鞋，以指標性鞋款UltraBOOST 4.0 DNA為雛形，黑色系外觀藏有應景的虎年設計細節，沉穩內斂且低調精緻，百搭卻同時具有獨特性，迎接福虎生風的新年！

adidas 本次以霸氣虎紋為靈感，酷帥黑魂鞋身在側邊藏有反光老虎斑紋的細節巧思，左右腳鞋舌的黃色虎紋與鞋後跟刺繡虎頭呈現大膽自信風格；此外，老虎斑紋鞋墊印上「虎」與「福」二字，讓人一穿上即有「虎躍福至」的好兆頭，未來每一步都能如虎添翼。

經典的UltraBOOST 4.0 DNA作為本次虎年台北城市限定跑鞋雛形，以adidas Primeknit 柔軟編織豎型條紋打造立體鏤空鞋面，如襪套般緊密貼合完美包覆，並在重點部位加強透氣；搭配旗艦BOOST中底，提供絕佳能量回饋及避震效果，不僅保有柔軟回彈腳感，更提升穿著靈活度；招牌Continental馬牌輪胎大底更是無庸置疑的耐磨、絕佳抓地力，在跑步節奏中享受新春氛圍，創造自己的儀式感。