嘉義市民族國小學童借書，放寒假好好閱讀。（嘉義市民族國小提供）

嘉義市民族國小學童到校圖書館借書。（嘉義市民族國小提供）

本土疫情升溫，有由北向南延燒之勢，嘉義市22、23日開辦2處大型接種站施打第三劑追加疫苗，優先讓65歲以上長者預約，累計至17日有5000多人預約，為鼓勵民眾施打，18日起放寬為18歲以上符合資格者也可以網路預約。

嘉義市政府衛生局表示，22、23日在北興國中、港坪運動公園開設第三劑疫苗的大型接種站，優先開放65歲以上長者預約，截至17日下午4時30分共有5034人預約，其中81.41％選擇莫德納、BNT有8.48％，原本預估目標群有1萬1200多人，由於目前有多元管道接種，可能有長者已至醫療院所接種完畢。

市府衛生局表示，為加速民眾接種第三劑疫苗，18日起開放「18歲以上接種第二劑疫苗滿12周的民眾」預約，到22、23日大型接種站施打第三劑，額滿為止。

而因應寒假防疫，市府教育處長林立生指出，閱讀素養是孩子一輩子帶得走的能力，嘉義市推動閱讀不遺餘力，每年有學校榮獲全國磐石獎，寒假已規畫學子多元學習，給全市學子「閱讀大紅包」，包括提早借閱5本書、活用嘉義市線上學習素材、走讀嘉義市美術館及博物館。

民族國小校長陳文瑜鼓勵孩子們趕快到圖書館借書，她說，一次可以借10本，歡迎大家都當愛閱讀的小書蟲。

南興國中表示，該校加碼放寬寒假借書規定，一人可借15本、借閱期限30天，放寒假的前一天即20日放學後下午4時至4時30分也開放借書，有2萬多本好書等大家來尋寶。