第32屆寒士尾牙「送禮到家」，護理師、義工出發送禮。（創世基金會提供）

2021年全台疫情爆發，許多產業深受重擊，窮苦家庭苦上加苦。為關懷弱勢朋友，創世基金會與人安、華山策略聯盟，第32年辦理「寒士吃飽 30尾牙」活動，受疫情影響，今年改以「送禮到家」形式辦理。

今（18）日活動開跑，適逢農曆12月16日「尾牙」，全台同步將年禮及祝福紅包送到植物人家中，更具歲末祝福寓意。社工、護理師、義工化身送禮大使，於上午9時出發，將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

送禮到家發送對象為植物人家庭、寒士、街友、清寒單媽及獨居長輩，全台動員約900位義工，把溫暖送到家；年禮內容包括東坡肉、油飯、鮪魚、麻油雙菇、人參糯米雞、麻油杏菇雞、海苔芝麻肉酥共7項過年佳餚，簡易包裝，方便加熱食用，另致贈500元應急紅包。希望全台1萬2千名弱勢朋友吃頓飽，平安過好年。

創世基金會表示，截至1月18日全台已有近6萬位善士支持贊助，金額從零錢到百萬元都有。善心企業及團體包括富邦集團、如是社會福利公益信託基金會、福特經銷商聯誼會、建國工程、sun流通集團、財團法人劍潭古寺、研華文教基金會、國美基金會、台北市進出口同業公會、新光慈善基金會、日立慈善基金會、台灣惜時有限公司、奧勝科技股份有限公司、全豐毛刷有限公司、邦晟能源科技有限公司、天晴家具有限公司、第一香食品企業有限公司等。