香港女星孫慧雪是一代宅男女神代表，外型甜美的她曾擄獲不少男粉絲的心，儘管孫慧雪升格當人妻、人母，她依舊擁有俏麗外型，而不吝嗇放送福利的孫慧雪，則在IG曬出下衣失蹤的火辣床照，孫慧雪還大尺度撩衣，讓她神秘地帶快見光，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，孫慧雪身穿白色T恤入鏡，坐在床上的她，美腿往身旁延伸，讓孫慧雪的好比例全都露，更養眼的是，孫慧雪還伸手作勢要撩衣，大尺度舉動讓她白嫩腿根呼之欲出，神秘地帶更是若隱若現，火辣指數爆表，孫慧雪臉蛋和好身材超凍齡，完全看不出她已是39歲的熟女。

孫慧雪還發文感嘆，計畫趕不上變化，「原定一月會發生的計劃，因為好多、好多原因，都需要延遲，或者取消！」不過她則正能量向自己喊話，就把這一切當作休息，有網友則歪樓好奇，已育有一子的孫慧雪是否要生第二胎，她則強調不是，也有人留言問她右手伸進衣服，孫慧雪還幽默說：「摸到肚諵」。

39歲孫慧雪在大學時曾兼差當模特兒，之後考進無線電視第20期藝員訓練班進而踏入演藝圈，孫慧雪在綜藝節目擔任助理主持外，外型甜美的孫慧雪更被封為宅男女神，同時，孫慧雪也跨行當演員，在電視劇《衝上雲霄II》、《拆局專家》、《純熟意外》等戲都有亮眼演出，而孫慧雪也已名花有主，她在2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥結婚，隔年生下兒子，是著名的幸福人妻和辣媽代表。