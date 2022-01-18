東勢客家文化園區本館前身是台鐵東勢舊站，屬現代主義風格，由台灣第一代女建築師修澤蘭設計，月台遮雨結構為倒傘狀柱樣式，別具特色。（王文吉攝）

東勢客家文化園區本館前身是台鐵東勢舊站，屬現代主義風格，由台灣第一代女建築師修澤蘭設計，月台遮雨結構為倒傘狀柱樣式，別具特色。。（王文吉攝）

立委江啟臣（右二）邀請行政院客委會副主委鍾孔炤（右三）現勘東勢客家文化園區，盼爭取中央補助二期改造工程。（王文吉攝）

東勢客家文化園區本館前身是台鐵東勢舊站，因年久失修，屋頂覆蓋防水布解決漏水問題。（王文吉攝）

台中市客委會主委江俊龍說明東勢客家文化園區二期改造工程計畫。（王文吉攝）

行政院客委會副主委鍾孔炤建議東勢客家文化園區二期改造工程朝分期、分區的方向發展。（王文吉攝）

行政院客委會副主委鍾孔炤承諾全力支持推動東勢客家文化園區二期改造工程。（王文吉攝）

台中東勢是客家大埔語系重鎮，當地卻苦無完整的客家園區。台中市客委會整合東勢客家文化園區及周邊台鐵、國產署等11公頃土地，提出13億元預算進行二期改造工程，立委江啟臣18日邀請行政院客委會副主委鍾孔炤現勘，盼爭取中央補助，打造「大埔客」文化園區。

東勢客家文化園區第一期工程已於去年底完成，台中市客委會提出第二期工程規劃，包括重要客家人事物展演場、文化藝廊、遊客資訊中心、半戶外表演廣場、實驗劇場暨社區交流中心，農產品運銷中心等，總經費約13億元。

台中市客委會主委江俊龍表示，「東勢客家文化園區周邊環境營造提升改造計畫」完工後，地方人士都稱讚，接續啟動二期改造工程計畫，已整合周邊5公頃土地，全區共11公頃，期待攜手中央完成中部最重要的客家園區，成為浪漫台三線南入口最重要的文化展演點。

江啟臣表示，南部有具特色的客家園區，位於浪漫台三線南入口的東勢卻沒有相對應的建設。他與台中市政府客委會討論，應將現有的東勢客家園區再拓展第二期計畫，藉由現有的客家文化展示，加上實驗劇場、社區交流場館建立等，打造完整屬於大埔客文化園區。

鍾孔炤表示，看到市府提出完整的計畫感到敬佩，他坦言客委會每年補助經費的規模不過6億多元，該計劃經費應同步尋求其他部會協助，朝分期、分區的方向發展，並考量後續營運壓力及人力管理等因素，建議重新調整改造工程的優先順序，才能提高計畫的可行性。

經多方討論之後，初步將整建東勢客家文化園區本館，恢復台鐵東勢舊站風貌，新建多元化停車場與農特產品展售中心，預算規模約3.7億，待台中市政府調整計畫之後重新送件，客委會將會全力支持推動。

江啟臣最後補充，考量東勢長期缺乏完整、具代表性的文化園區，請中央與地方共同針對細部規劃進行調整磋商，他也會協助向其他部會爭取經費，以讓雙方的目標共同完成。