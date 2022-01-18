台中東勢是客家大埔語系重鎮，當地卻苦無完整的客家園區。台中市客委會整合東勢客家文化園區及周邊台鐵、國產署等11公頃土地，提出13億元預算進行二期改造工程，立委江啟臣18日邀請行政院客委會副主委鍾孔炤現勘，盼爭取中央補助，打造「大埔客」文化園區。
東勢客家文化園區第一期工程已於去年底完成，台中市客委會提出第二期工程規劃，包括重要客家人事物展演場、文化藝廊、遊客資訊中心、半戶外表演廣場、實驗劇場暨社區交流中心，農產品運銷中心等，總經費約13億元。
台中市客委會主委江俊龍表示，「東勢客家文化園區周邊環境營造提升改造計畫」完工後，地方人士都稱讚，接續啟動二期改造工程計畫，已整合周邊5公頃土地，全區共11公頃，期待攜手中央完成中部最重要的客家園區，成為浪漫台三線南入口最重要的文化展演點。
江啟臣表示，南部有具特色的客家園區，位於浪漫台三線南入口的東勢卻沒有相對應的建設。他與台中市政府客委會討論，應將現有的東勢客家園區再拓展第二期計畫，藉由現有的客家文化展示，加上實驗劇場、社區交流場館建立等，打造完整屬於大埔客文化園區。
鍾孔炤表示，看到市府提出完整的計畫感到敬佩，他坦言客委會每年補助經費的規模不過6億多元，該計劃經費應同步尋求其他部會協助，朝分期、分區的方向發展，並考量後續營運壓力及人力管理等因素，建議重新調整改造工程的優先順序，才能提高計畫的可行性。
經多方討論之後，初步將整建東勢客家文化園區本館，恢復台鐵東勢舊站風貌，新建多元化停車場與農特產品展售中心，預算規模約3.7億，待台中市政府調整計畫之後重新送件，客委會將會全力支持推動。
江啟臣最後補充，考量東勢長期缺乏完整、具代表性的文化園區，請中央與地方共同針對細部規劃進行調整磋商，他也會協助向其他部會爭取經費，以讓雙方的目標共同完成。
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