國發會主委龔明鑫今（17）日召開年終記者會指出，雖然疫情衝擊經濟，但在出口成長，加以政府持續以政策提升投資動能的情況下，今年經濟成長的經建目標上看4.6％，每人GDP上看3.5萬美元。為免通膨衝擊擴大，也將儘速建制物價預警機制，以適時提出政策。

龔明鑫表示，今年物價壓力會比去年來得緩一些，但個別商品的物價壓力仍在，由於物價上漲有徵兆可循，從上游原料端的期貨價格變化，傳遞至中盤商、零售商會有兩、三個月的時間，而目前各階段的價格主管的部會不同，有必要把這些資訊整合在一個平台，建立物價預警機制，以讓政府能更即時的採取一些因應措施來紓解通膨壓力。

國發會也公布今（2022）年經建目標，經濟成長率訂在4.25～4.6％，比主計總處去年底的預測值4.15％來得高，而核心CPI漲幅則訂在1.33％，和去年實現值相同，失業率3.7％～3.8％，則低於去年實現值，至於每人GDP則介於34994～35113美元。龔明鑫表示，在政府協助企業投資，加以出口動能仍佳，民間消費可望恢復下，將努力達成此一目標，不過，疫情仍是今年經濟的一大變數。