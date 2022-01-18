儘管疫情未歇，泰銘（9927）去年營收仍然衝高，由於國際鉛錠價格穩步上升，今年在市場基本面的供給與需求，並未有太大變化，營運可望續揚，至少跟去年相當，加上減資降低股本，獲利效益將更明顯，不過，面對美國Fed即將升息的未來，美元如果走強，對鉛錠價格是否會有壓抑影響，成為觀察泰銘營收的主要變數。

泰銘2021年的疫情年，全年營收仍達88.42億元，年增3.58％，泰銘發言人童新沅18日指出，無論是2021年或是2022年，國際鉛錠市場基本面的供給和需求，不會有太大變化。

童新沅表示，鉛酸電池用在汽車、以及不斷電系統的原料需求，並沒有因疫情而受到衝擊，因此，倫敦金屬交易所LME的鉛錠價格，2021年平均價格每噸2204.77美元，比2020年的1824.21美元，平均上漲20.86％，今年迄今的平均價格也在2350美元左右。

他說，在鉛錠市場基本面未變的情況之下，與原物料價格走勢，經常處於相反方向的美元價格，將會是今年關切的焦點。

童新沅指出，美國聯邦準備理事會Fed預告今年3月開始升息，在尚未正式升息之前，美元利率和美元走強，已有事先的初步反應，只是尚未見到比較激烈的變動。

不過，在美元走強的過程中，如果經濟景氣大好，他說，包括鉛錠在內的原物料價格，將不會因美元走強而受到抑制，因此，後市的變化，有待觀察。