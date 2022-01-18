為積極促進我國金融創新，提高金融監理沙盒及金融業務試辦之效益，金管會綜合規劃處處長胡則華18日宣布金管會將舉辦「數位身分認證及授權」的主題式監理沙盒及業務試辦，為金融市場注入新活力，將分四領域進行，預計於2022年2月中旬舉辦說明會、3月中旬至5月中旬提出創新實驗或試辦申請，金管會將以批次方式進行審查，並對外公布審查通過之業者名單。

胡則華指出，此次金管會以「數位身分認證及授權」為主題，主要希望在兼顧民眾需求及業者風險控管的前提下，引入具數位認證及授權便利性、安全性及可靠性的方案，以鼓勵金融機構及金融科技業者發展、利用最新技術，提出應用方案，讓民眾能更方便及更安心地使用數位金融服務。

胡則華進一步指出，隨著數位金融持續創新發展，線上金融服務已成為消費新選擇，從註冊、登入到交易都需要確保安全性，同時兼顧使用方便，而金融機構也需辨識客戶身分、進行認識客戶（KYC）、驗證客戶身分，並確認客戶是否經授權。「數位身分認證及授權」的範圍及應用十分廣泛，主要可劃分為身分確認（Identity proofing）、認識客戶（KYC）、身分驗證（Authentication）及授權（Authorization）四個領域。

胡則華表示，為使金融業者或金融科技業者更清楚主題式監理沙盒及業務試辦的活動內涵，金管會預計今年2月中旬舉辦說明會，並對有意參加之業者進行輔導，業者可於今年3月中旬至5月中旬提出創新實驗或試辦申請，待實驗及試辦結束後，相關成效及經驗將作為金管會進行法規調適及推動監理政策之參考。

胡則華表示，金管會自2018年4月起實施金融監理沙盒，並於2019年建置銀行、保險及證券期貨等三業別之業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行機制，截至目前兩者合計已核准40件申請案，金管會也完成多項法規調適。

胡則華表示，此次會推出主題式監理沙盒及業務試辦主要參考世界銀行在2020年11月發布全球推動監理沙盒經驗的研究結果報告，該報告指出監理沙盒須符合市場需求，而推動主題式監理沙盒則有助於發展特定類型的技術，因此金管會順應國內市場發展趨勢及民眾需求，推出主題式監理沙盒及業務試辦，主動對外徵求案件。

胡則華表示，數位浪潮使金融科技在創新金融商品及創造金融服務新價值上扮演要角，並成為提升金融競爭力之關鍵。金管會將持續鼓勵金融機構及新創公司利用科技結合創新，發展多元數位金融服務，並適時調和相關法令規範，持續推進金融創新，維持我國創新動能。