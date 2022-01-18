聯邦中壢健行分行18日增5員工和1家屬染疫，桃園市長鄭文燦說，過去接觸者的接觸者僅會自主健康管理，桃園面對Omicron疫情傳播快，64名陰性行員和家屬採預防性居隔5天，因應有家屬是預防性居隔第5天確診，他也宣布提高標準，預防性居隔要從5天延長到14天。

鄭文燦說，聯邦銀行中壢健行分行5員工（案18054至18058），因是確診行員接觸者，第一時間被匡列隔離，後送集中檢疫所，二採時由陰轉陽，加上1員工家屬染疫，因此聯邦銀行今是「5＋1」。

鄭文燦說，第一次採檢陰性的行員和其同住家人共64人，過去屬接觸者的接觸者，只要自主健康管理，市府高標準採取預防性居家隔離5天。

因應有家屬在第5天採檢陽性確診（案18959）、雖然CT值高達33，但類似案例會從預防性居隔5天改為正式居隔14天，強調是新方案，希望第一次採檢為陰性的近距離接觸者，如果衍生預防性居隔，都要改為14天，感謝衛生局疫調團隊用心，找出預防性居隔者染疫，阻斷傳播鏈不會形成社區黑數。