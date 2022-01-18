大陸外交部副部長樂玉成今天（18日）在中國人民大學主辦的2022宏觀形勢年度論壇發表開幕特別演講時表示，造成中美關係今天困難局面的癥結在於美國奉行錯誤的對華政策，錯誤的對華認知，錯誤的時代觀、世界觀，在「中國威脅論」裡越陷越深，不能自拔，處心積慮打壓遏制中國，樂此不疲挑動大國競爭對抗。

樂玉成說，中國當然不希望任何戰爭，無論是熱戰、冷戰，還是「新冷戰」。拜登總統在聯大講台上信誓旦旦宣稱不打「新冷戰」，但看美國的行動，顯然沒做到，他們抱著冷戰思維，使用冷戰工具，拼湊冷戰集團，實則就是變相打「新冷戰」。

樂玉成強調，我們主張一起向未來，而不是穿越回冷戰時代，希望美國把不打「新冷戰」的承諾落到實處。中美之間在一些具體領域存在競爭，但不能用「競爭」來定義整個中美關係。與其說中美關係進入「競爭時代」，我們更主張將中美關係引向「和平共處時代」。中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，通過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來。