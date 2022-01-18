年逾7旬如何打發時間才有意義？資深演員陶傳正去年受疫情影響沒接新戲、享譽國際聲樂家范宇文想當醫院志工被婉拒，兩人因緣際會巧遇，春節初三至初六將在華山烏梅劇院連演8場《琴瑟和鳴不同調》舞台劇，探討結婚超過50年老夫老妻生活智慧，深情精湛演出保證看得笑出淚！

醒吾科大表演藝術系老師吳函砡(左起)、聲樂家范宇文、資深演員陶傳正。(戴志揚翻攝)

《琴瑟和鳴不同調》舞台劇試演時，陶傳正與范宇文默契十足，詼諧演出造成極大效果。(戴志揚翻攝)

陶傳正年輕時接班父親陶子厚創辦的國豐實業與奇哥公司，年紀輕輕就擔任董事長，但他更熱愛音樂與演戲，非科班出身半路殺出演藝圈，獲獎無數圈內人尊崇陶爸是「戲精」；范宇文從小就是歌唱比賽常勝軍，民國52年青年學藝競賽勇奪全國中學組聲樂冠軍，獲當時蔣經國總統親自頒獎殊榮。

陶爸主持過西洋音樂節目，曾入圍金鐘獎單元劇及迷你劇集最佳男主角，更榮獲中國文藝協會頒發影劇表演獎中國文藝獎章，演戲早已是陶爸最大興趣；范宇文32歲前往義大利米蘭威爾第音樂學院深造，開啟璀璨音樂人生，曾擔綱演出《杜蘭朵公主》與《卡門》等歌劇，生來就屬於舞台歌唱家。

陶爸與范宇文原本兩條平行線，范宇文目前擔任合唱團老師，其學生覺得老師很會講笑話，如演舞台戲一定很轟動，於是主動居間拉線結識陶爸。陶、范兩人都70多歲，且都已結婚超過半世紀，靈機一動想把老夫老妻竟日拌嘴生活點滴搬上舞台，心意既決就由醒吾科大流行藝術學院舒宗浩院長編劇，執導《琴瑟和鳴不同調》舞台劇。

「我70歲後就不上班想到處旅遊，偏偏被疫情困住，於是想演一齣有智慧的退休老年人生活舞台劇」，陶爸一派輕鬆的說：「剛好范老師也想演戲，我們兩人都歷經人生親情、愛情與友情，也都已結婚超過50年，生活點滴皆學問，如何維繫超過50年的婚姻、與老伴過個有情有愛的生活，身處老年化社會是十分有趣的話題！」

兩人與舒宗浩院長腦力激盪，想出《琴瑟和鳴不同調》兩老深情拌嘴過日子戲碼，范宇文炯炯有神的說：「這戲可是大有意涵的，我們兩個老夫妻不但從鬥嘴過程中體會愛情與親情，也間接感受到子女的關懷，進一步聊到百年後的樹葬或海葬話題，嘻鬧中發人深省，保證讓觀眾看得笑中帶淚！」

《琴瑟和鳴不同調》去年5月由醒吾科技大學校長陳義文策劃完成35分鐘試演場，也是醒吾科大「摘星工作坊1號作品」，試演時前總統馬英九、周美青伉儷蒞臨欣賞。平時給人嚴肅印象的「酷酷嫂」看得陶醉入神；愛妻好男人形象的馬英九，更是全場笑哈哈。

新春伊始，陶爸與范老師再次走進醒吾科大摘星閣劇場，由舒宗浩院長總編導、表藝系老師吳函砡執導編排75分鐘完整版《琴瑟和鳴不同調》，把更多老夫妻生活智慧、拌嘴點滴，串連成一齣完整充滿人生智慧的「摘星工作坊2號作品」舞台劇，春節年初三(02/03)至年初六(02/06)將在華山烏梅劇院正式公演8場，精彩可期。