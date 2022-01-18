張弘稜披上海盜隊71號球衣，希望能追隨學長曾仁和腳步實現挑戰大聯盟的夢想。(鄭任南攝)

現年20歲的台灣棒壇新生代好手張弘稜，終於美夢成真。今天與美國職棒匹茲堡海盜隊以50萬美元完成簽約，張弘稜在受訪時自我期許能在4年內站上大聯盟。

三民高中畢業的投手張弘稜，當初未投入中華職棒選秀，也沒有加入大專球隊，而是選擇業餘成棒為旅外之路備戰。如今努力成果總算被看見，與美國職棒匹茲堡海盜隊簽下合約，成為該隊史上第10位、現役第3位台灣選手。

張弘稜身高有190公分，近年不斷提升球速及變化球種，更在台灣青棒菁英訓練營被大聯盟強投野茂英雄評論有跳躍式的成長，只要再把身體練壯一點，一定能有機會旅外。海盜隊副人資長Max Kwan表示：「弘稜是一位非常有潛力的選手，球團對他也寄予厚望。」，對於能被海盜球團看中，張弘稜說：「很榮幸能被海盜相中，未來我會努力做好每一步往更高的層級去邁進！」

張弘稜棒球起步較晚，國中才開始接受正規棒球訓練，雖然身材較為單薄，但他有身高、協調性又好，從高一最快球速僅有138公里到現在能飆到151公里，並在高中畢業後多練出了新武器卡特球，未來到美國增強自己的肌力，希望在球速上能持續突破！

張弘稜表示，「過去1年多來受到新冠肺炎疫情影響，一度想要放棄挑戰MLB的念頭，轉身投入中華職棒，幸好海盜隊最終願意提供我這個機會，我也將以最大努力來實現自我挑戰，而且我也相信以自己的開朗個型能克服小聯盟的枯燥訓練時期。」

海盜隊球探江睿彥說，以MLB規定，每支球隊每年都有簽約新秀球員的額度，海盜隊今年的額度為600萬美元，張弘稜並沒有顯赫的成績，給了他50萬美元簽約金，可說是球隊最大誠意，也是目前為止亞洲球員中最高額的簽約金。

江睿彥強調，張弘稜的直球相當犀利，也有不錯的變化球，可惜76公斤體重還不夠，前往美國後最大課題就是增重，希望能在小聯盟教練徐志維的協助下逐漸增加體重，然後控制好球路，他的潛力非常大。

正是披上71號球衣的張弘稜說，希望能向三民高中學長曾仁和看齊，並且給自己4年時間成功挑戰站上大聯盟。