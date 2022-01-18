一名在某新竹某大學擔任研究助理男子，於109年5月2日晚間邀請好朋友們一起在租屋處飲酒聚餐，大夥喝到半夜紛紛在租屋處睡覺。快天亮時男子見一名人妻昏睡，便將手指伸入她的下體摳摸，還發出聲音，一旁的丈夫見到當場壓制男子，並檢查手指發現有濕潤、有液體，男子辯稱「她沒有不舒服」「她還隨著撫摸移動身體」。法官一審依乘機性交罪判3年4月。二審高等法院考量黃男願意賠償277萬元，改判2年緩刑5年，可上訴。

根據一審判決書記載，109年5月2日晚間8點多，在新竹某大學當研究助理的黃男，邀請多名友人來租屋處飲酒聚會，大夥喝到半夜，陸續在租屋處大通鋪睡覺。大約凌晨4、5點時，黃男見人妻昏睡，便跪坐在她雙腿間，伸出手指摸其下體，並把手指伸進下體摳摸，還發出聲音。該人妻丈夫，看了此情景約一分鐘時間，開燈將黃男壓制，並檢查其手指有濕潤、有液體，大聲怒斥黃男，其餘友人紛紛醒來。

黃男辯稱「我摸她…她沒有不舒服..」、「她沒有抗拒，然後她就隨其撫摸而移動身體」，並說如果對方很激烈抗拒的話，當然不會繼續做，因為喝酒失去理性，她這些自然反應或沒有反應，當作是沒有抵抗。

法官一審判決認定，黃男因人妻酒醉昏睡，竟為一私己慾，將其手指插入人妻下體，發現她沒有反抗、反應。黃男雖有喝酒，仍可判斷其反應，他的意識及控制行為能力，未因喝酒而顯降低。一審依乘機性交罪判3年4月。二審高等法院考量黃男願意賠償277萬元，改判2年緩刑5年，可上訴。

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