港股周二收低；投資人開始準備美國利率的上升，債券殖利率全線上升到疫情前的高點，亞洲主要股市周二收跌。
周二香港恆生指數收跌105.25點或0.43%，為24112.78點，指數連跌3天。國企股(H股)跌14.88點或0.18%，為8449.00點。
受債息上升影響，科技指數跌0.45%。
騰訊跌2.5%，阿里巴巴跌1.5%，京東跌1.7%。但小米漲0.7%。
美團跌0.4%。星巴克宣布與美團合作，中國消費者可透過美團訂購星巴克外賣咖啡。目前中國為星巴克僅次於美國以外第二大市場。
內房股上漲。碧桂園升4.9%，富力地產升3.6%，萬科升4.4%。
中國恆大漲1.8%。該公司發布消息，稱儘管困難重重，復工交樓的腳步沒有停歇，12月復工率達92.9%，完成交樓3.78萬套，但較預期3.9萬套仍存在差距。
醫療保健股升1.8%，沛嘉醫療升13.2%，康諾雅漲10.6%，歌禮製藥漲4.3%。
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