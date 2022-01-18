近期兩岸局勢快速升溫，台灣後備軍力議題重新受到高度關注，是否要恢復徵兵制，也成為各界熱議的議題之一。因提出「歷史終結論」而聞名的美國著名政治學者法蘭西斯‧福山近日接受《天下雜誌》訪問時表示，廢除徵兵制是台灣犯的最大錯誤；前立委林濁水指出，福山的說法已是「普世共識」，但廢徵兵是歷經陳、馬、蔡三位總統完成的，他們都以廢徵兵當驕傲的政績，「可悲的台灣」。

林濁水今天(18日)在臉書上表示，政治學大師福山說台灣犯的最大錯誤，是廢除徵兵制。他還說，美國不會為一個「不為自己而戰的國家」而戰，如果台灣人不願為了保衛自己國家而犧牲生命，就沒有美國人會願意為台灣犧牲。

林濁水認為，福山說法已經是「普世共識」，但廢徵兵是歷經陳水扁、馬英九和蔡英文三位總統完成的，而且他們還都以廢徵兵當驕傲的政績，「可悲的台灣」。

此外，日前行政院長蘇貞昌在立院備詢時表示，目前沒有打算恢復徵兵制，但因應戰情，隨時都會檢討。邱國正則說，國防部沒有討論此議題，他認為這是見仁見智，但確實現在大敵當前，國防部的工作是加強戰備和訓練。

邱國正補充，外界都會將4個月軍事訓練役跟過往2、3年役期比較，但目前台灣已改成志願役，役期都是4年以上，應拿4年志願役和以往役期的戰力相比，若著眼役期不同恐造成不公平。