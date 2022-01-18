不少人認為，只要精神不好就吃維生素B群，導致B群經常與「提神」畫上等號，不過B群適合哪些人吃？又該怎麼吃？其實都是有學問的。營養師李其昀近日在臉書提到，維生素B群主要作用是幫助人體攝取營養素與能量的輔助，並分享民眾該如何挑選。

營養師李其昀在臉書粉專「零距離營養師 David 李其昀」提到，維生素B群主要作用是協助人體攝取營養素與能量的輔助，讓身體進入正常的代謝，並幫助維護組織器官的健康，其實並沒有提神效果，但為何常與提神畫上等號，主要是當人在忙或睡眠不足時，身體需產生大量能量來支撐，使體內維生素B群被大量消耗。

身體消耗大量能量後，就會因缺乏B群而感到疲累，這時補充B群就會感到有效，所以才常與提神聯想在一起。當人體缺乏維生素Ｂ群時，會有什麼樣症狀呢？除了身體容易感到疲勞，還會一直打哈欠，另外還會出現貧血的現象、口角炎、腳氣病的狀況、脾氣易怒，而且走路不平衡。

民眾又該如何挑選Ｂ群，首先可以選擇「大廠牌」，因為大廠牌的產品會經層層檢驗與把關，品質較有保證，再來就是看「劑量」，並非劑量越高就越好，而是要「足量」，保健食品對此也會依衛福部公佈的「國人膳食營養素參考攝取量」來做Ｂ群補充劑的配比，值得一提的是，由於美個國家的飲食文化與習慣不同，因此挑選歐美品牌的B群時要注意，不一定適合台灣民眾。

另外，攝取B群時也要注意種類完整性，維生素B1至B12的作用都不同，營養師李其昀提醒，與其吃保健食品，還不如從原型食物補充，例如B1、B2、B3、B5、B7，可幫助皮膚維持健康狀態，能從瘦肉、動物內臟、深綠色蔬菜、堅果等食物中獲取，飲食營養均衡才是最重要的。