英屬維京群島幣託有限公司（Bito）前台灣分公司負責人林書維，去年12月牽涉高層內鬨後離職，他拒絕交出虛擬貨幣帳號、密碼，公司主政派向調查局台北調查處告發，林男以及友人吳昶毅涉嫌侵占、詐欺以及違反《洗錢防制法》，檢察官本月14日搜索兩人住處，訊後諭令林男50萬交保、吳男30萬交保。

據了解，林曾擔任台灣分公司負責人同時也是技術長，妻子則是英屬維京群島幣託公司負責人，目前人在國外，去年12月林男因故離職，拒絕交出3組帳號密碼，但因帳戶內有大量「泰達幣」等虛擬貨幣，折合台幣約有上億價值，公司方面認為，他侵占公司的資產，因而向市調站檢舉。

檢調查出，吳男則是林書維友人，熟知虛擬貨幣交易，疑幫林處理交易，14日搜索兩人住處，並查扣虛擬帳戶的密碼，後續將調查林等2人是否在12月、1月間違法進行交易。案發後，幣託公司在臉書發布消息，指旗下所有產品服務與商業合作正常，會員交易與資金安全無虞。

檢方依涉嫌侵占虛擬貨幣以及背信罪訊問，林說明自己為何離職，檢方訊後，認為犯後態度良好，諭令林男50萬交保、吳男30萬交保。