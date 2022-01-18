中華民國不動產聯盟總會邀集15個不動產相關公會，18日舉辦年終記者會，並對政府提出政策建言，理事長林正雄指出，房地合一稅2.0及金融限縮等政策，造成市場上中古屋及預售屋雙雙供給量縮，並無助於平抑房價，並對政府提出政策五大建言。

中華民國不動產聯盟總會提出五大建言，包括：適度鬆綁房地合一稅規定，應拉長土融18個月需動工開發的限制、加重補貼住宅公益出租、暫緩實施囤房稅，及暫緩實施限制預售屋換約轉售。

林正雄指出，今年在通澎壓力之下，營造成長持續上漲，開發商受限於央行選擇性信用管制，導致購地貸款成數減少，購地連動降低，將直接影響市場上新案件的供給量明顯減少。而中古屋市場也因房地合一稅長達5年的閉鎖期，與超重的45%稅率，將使房屋市場上中古房屋供給減少，造成供不應求；而稅負亦可能轉嫁予消費者推升房價，今年房市將呈現「量緮價揚」格局。

林政雄表示，若市場上供給減少，對於平抑房價並沒有幫助，政府應適度鬆綁房地合一稅規定。

選擇性信用管制對於開發商購地貸款限制為五成，一成需開工才能動撥，等於開發商在購地階段必須籌措六成現金購地，許多中小型開發商將無法生存，造成市場上大者恆大，不利於不動產市場健康發展，土地融資限期18月內需動工開發實在太短，建議拉長，若已限期開發，貸款成數應回歸到八成，若逾期未開發再調降成數與加碼計息。

此外，政府加重補貼住宅公益出租，增加出租住宅供給，也能減輕年輕人的負擔；暫緩實施囤房稅，妥善配套措施，避免誤傷租屋族群與包租代管業者；政府不應強制限制民眾財產交易權利，建議暫緩實施「限制預售屋換約轉售」，避免造成產業動盪與消費爭議。