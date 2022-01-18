婦聯會、黨產會指控聯會前主委辜嚴倬雲等人，涉嫌毀損政治檔案、業務侵占、背信、毀損文書，檢方偵查後認定確實有故意丟棄檔案，但因超過時效等理由，已給予不起訴處分。對此，婦聯會今決議放棄聲請再議，但會依檢察官調查結果，要求返還未銷毀的十餘箱檔案資料。

行政院不當黨產處理委員會2018年調查婦聯會時，懷疑170箱檔案及資料被辜家以碎紙機全數銷毀，向台北地檢署告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、么女辜懷如、助理劉凱理3人毀損政治檔案、業務侵占、背信、毀損文書4罪，成為《促轉條例》立法後首起涉及毀損政治檔案的刑事案件。檢方雖認定3人涉毀損政治檔案，但當時《促轉條例》還未公布施行，黨產會、婦聯會指控4罪嫌疑不足，7日不起訴3人。

由於黨產會只提出告發，依法不得向台灣高檢署聲請再議。至於婦聯會另提告辜嚴倬雲母女等人毀損文書罪部分則可提再議。

對此，婦聯會今表示，經檢方調查後，於不起訴處分書確認辜嚴倬雲母女明知170箱資料為婦聯會的資料檔案，並非私人物品，仍因「別有他圖」而指示劉姓員工予以銷毀，嚴重影響婦聯會權益。

婦聯會強調，該會對辜嚴倬雲極為敬重，因此當本會面臨黨產會追殺，而170箱資料下落不明，導致與黨產會訴訟時陷於極為不利境地之際，仍不願相信辜嚴倬雲會對該會做出任何不利情事。

婦聯會說，直到110年10月，檢察官傳喚婦聯會現任主委，明確告知相關人員所涉犯罪行為，並詢問是否提起告訴時，婦聯會就召集常委會議，基於保護婦聯會最大利益，以投票方式決定提起告訴，以保留再議權。

婦聯會表示，檢察官決定不予起訴的認事用法，婦聯會雖難以認同，但不起訴處分書中，既已釐清並載明婦聯會歷史資料銷毀的原委及應負責任人員，今日召開臨時常會，決議對辜嚴倬雲母女運走、銷毀170箱資料一案，放棄聲請再議；但會依檢察官調查結果，要求返還未銷毀的十餘箱檔案資料，以保護婦聯會的合法利益。