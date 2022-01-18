案17999確診足跡。（翻攝照片）

案18602確診足跡。（翻攝照片）

新竹縣共3校停課，明新科技大學2名學生確診，其中1人案17999在竹北市吉的堡維育幼兒園實習，另名義民中學高中3年級女學生確診，3校共匡列5520人採檢，目前528人為陰性，義民中學高中部1800人、國中部900人及教職員130人將於5點開始採檢。

桃園市確診者案17999為明新科大第2名確診者，由於在幼兒園實習，該園匡列居家隔離476人，包含補習班271人、幼兒園205人。案17999曾在13日上午7點44分，從台鐵新豐車站，搭乘1117班次前往北新竹站，同日上午8點03分從北新竹站搭乘1712班次往六家站，相關場所環境已由環保局派員消毒完成。

18日公布的案18062，為義民中學高中三年級女學生，該校停課即日起停課14天，新竹縣衛生局和教育局已至學校環境風險評估，17、18日緊急依風險程度匡列接觸者居家隔離110人、自主健康管理103人。

該校人數眾多，由台北榮民總醫院新竹分院醫護人員18日下午進駐校園，針對高中部39班1800多位學生及教職員約130位採檢，19日上午持續採檢國中部21班、900多學生。

案18062在竹縣公共場所活動史僅下課後步行至台鐵竹北火車站搭車，為16點10至16點17分、2541車次，回台鐵北新竹站。竹北火車站內外已由環保局完成消毒。

三校篩檢人數分別為明新科大2066人、幼兒園624人、義民中學約2830人。由於陸續採檢中，結果將依序公布。