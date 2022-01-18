彰化縣再傳竹塘、大城兩處蛋雞場感染禽流感，總計撲殺3.8萬多隻蛋雞。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣再傳竹塘、大城兩處蛋雞場感染禽流感，總計撲殺3.8萬多隻蛋雞。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

寒流一來，彰化縣蛋雞場再傳中標染疫。竹塘鄉、大城鄉傳出各有一處蛋雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，18日防疫人員進場完成撲殺清場及消毒工作，兩場合計撲殺3萬8118隻蛋雞，累計今年以來，已通報3場高病原性禽流感案例場，累計共撲殺8萬3040隻家禽。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病；加上近期候鳥過境，近來入境台灣的候鳥檢體，包含鴨科排遺與死亡黑面琵鷺都被檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒株，都與去年入冬日韓爆發的禽流感病毒株相近，呼籲養禽場農民提高警覺，避免疫情擴散。

董孟治說，縣府近期發放全縣各養禽場1桶消毒藥品，呼籲芳苑鄉、大城鄉、二林鎮及竹塘鄉等縣內養禽場密集高風險鄉鎮，加強廠區消毒工作，月底前至少每3天進行1次場區消毒，並請縣內所有養禽場配合於1／19日每周三全國消毒日統一加強畜牧場場區消毒工作，以降低環境中病原，避免病原擴散。