美國一名女子吃壽司吃到飽吃出問題，她2個小時內狂嗑32個壽司，隔天肚子及胸部劇烈疼痛、難以呼吸，就醫後診斷出胃食道逆流，她後悔表示以後會吃慢一點。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，24歲加州女子夏皮蘿（Danielle Shapiro）2021年12月和友人到一間壽司吃到飽餐廳用餐，每人費用50美元（約新台幣1379元），她說要吃很多才划算，所以2個小時內一共嗑了32個壽司。

夏皮蘿自拍的TikTok短影片顯示，她和友人先從味噌湯、4顆日式煎餃及墨西哥辣椒鑲乳酪起司（Jalapeño Poppe）開始墊胃，之後陸續塞了酪梨壽司捲、加州捲等4種不同壽司，一共32個，再加一份毛豆，夏皮蘿在影片中大快朵頤，看起來相當滿足。

由於太飽，期間兩人停下來休息幾次，用餐結束後又在車上休息30分鐘才開車返家。

夏皮蘿說當晚回家後就開始肚子痛，不過她並不以為意，心想只是吃太撐。隔天一早醒來時卻發覺不只是肚子痛，連胸部都劇烈疼痛，甚至難以深呼吸，家人緊急將她送醫。

夏皮蘿被診斷出胃食道逆流（gastroesophageal reflux disease，GERD），醫生開藥讓她緩解症狀。

根據梅約醫院醫療體系（Mayo Clinic Health System）介紹，胃食道逆流症狀包括消化不良引起的胃痛、胸痛、食物或胃酸逆流、吞嚥困難等。《每日郵報》指出，某些情況下，患者出現嚴重的胃痛、胸痛症狀，會讓人以為是心臟病發。

胃食道逆流的成因包羅萬象，包括吃大餐、餐後躺下、睡前吃零食、吃酸度高的食物及飲料、抽菸、肥胖、懷孕等。

夏皮蘿在就醫幾小時後就出院，不過她說幾天後身體才完全復原。

雖然這次吃出問題，不過她強調以後還是會繼續吃壽司、繼續到壽司吃到飽餐廳用餐，她說已經學到教訓，以後會吃「慢一點」。

夏皮蘿將自拍影片題為「壽司吃到飽出錯了…」，這支影片12月22日上線以來，至今有超過13萬人按讚。