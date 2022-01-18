「賣家幫」詐騙手法粗糙，謊稱與知名品牌合作，但商標均是仿冒。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

「賣家幫」詐騙吸金！詐騙集團架網站、推APP誆騙4千多位民眾加入「假購物、賺紅利」，近600人受害報案。檢警逮獲許姓、陳姓主嫌聲押獲准，初估被害人總損失超過2700萬元，詳細受害人數及金流仍持續清查中。

去年11月，警政署165反詐騙專線接獲多位民眾檢舉，表示有詐騙集團對外號稱和多家知名品牌合作，民眾下載Android、ios的「賣家幫」APP，或直接上「賣家幫」官網儲值「虛擬購物」，幫商家衝高人氣，下單後24小時內即可退還的消費金額，還能賺紅利換現金。

檢警查出，詐騙集團還成立LINE群組，設立登記「賣家幫有限公司」，誆騙民眾的信任。甚至強調只要加入會員，分享網站資訊並招募新會員入會，就可賺取高額回饋，初估4534人被吸收，逾600人受騙，集團詐騙所得逾2700萬元。

集團刻意以可愛粉紅小豬設計「賣家幫」商標，強調與知名品牌蘋果電腦、愛迪達、精品品牌LV合作，但誘騙民眾投資的簡報中，可見蘋果電腦的蘋果缺口刻意反轉，愛迪達式樣的商標少了品牌名稱，LV更魚目混珠寫成「LY」。

去年11月底，詐騙集團無預警解散LINE群組、關閉官方網站及APP，投資民眾驚覺受騙才報警。

高雄地檢署指揮刑事局南打等單位協助調查，月初前往許姓、陳姓2主嫌位於高雄市鹽埕區住所等處進行搜索，還拘提7名嫌犯到案，扣得提款卡及存簿數十組、電腦及現金33萬餘元，最後將許姓、陳姓2人依詐欺等罪聲押獲准。