曾是台灣最大餐飲資訊互動平台的「愛評網」遭2次併購後由街口網路公司接手，「愛評網」創辦人葉卉婷因失業，對被街口收購的客誠科技公司提告，討162萬元資遣費與積欠工資，台北地方法院認為不適用《勞基法》主張僱傭權益，判她全部敗訴。可上訴。

葉女提告指控，她原本是紅谷公司之員工，因紅谷公司在2017年10月30日被美團點評公司收購 ，經美團點評公司留用紅谷公司全體員工，並將紅谷公司所有人事、資產及主力業務愛評網都置於美團點評公司所有之客誠科技，雙方並簽立聘僱合約、年資合併計算。

葉女說，街口網路公司在2019年3月27日收購客誠科技公司，同年4月1日誣以她曠職多日，自即日起終止兩造間勞動契約，但她本來就不需打卡，終止勞動契約難認合法，客誠科技無正當理由解僱她，違反勞動契約及相關法令，須給付120萬元資遣費及積欠工資共162萬元。

客誠科技解釋，葉女及她姐姐葉卉卿設立紅谷公司並開發愛評網網路平台，共同經營，葉女並擔任紅谷公司之副執行長，2018年間美團點評公司收購紅谷公司，將愛評網轉移至美團點評公司所有之客誠科技名下，但愛評網本由葉女等人主導營運及管理是受委任的專業經理人，賦予其獨立運作愛評網之裁量權。

客誠科技表示，公司本欲借重葉女專業委其管理愛評網業務，不料她竟帶頭阻礙資產清點程序，兩造間信賴關係蕩然無存，故公司2019年4月1日終止與她的委任契約，因兩造間非僱傭關係，當無需給付資遣費、積欠工資及特休未休工資。

台北地院認為，葉女與客誠科技的契約關係是委任關係，2019年4月1日通知她終止兩造間委任關係，自屬合法，又因兩造間非屬僱傭關係，當自無勞基法、勞退條例、就業保險法及民法僱傭等規定之適用，客誠科技不須給付薪資、資遣費及發給非自願離職證明書。全案可上訴。