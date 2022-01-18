客戶下單動能增強，訂單能見度到今年第1季，為消化在手訂單，包括新纖(1409)、聚酯及尼龍廠力麗(1444)及力鵬(1447)、彈性包覆紗廠宜新(4440)等紡纖廠，今年農曆年假期產線不停工，為滿足訂單出貨，將加班趕工。

手中訂單已到3月的新纖，化纖事業、塑膠事業國內的產線，今年農曆假期都不會停工。

新纖指出，雖然瓶酯粒的市場供給增加，不過，整體需求還是以3-4%的幅度成長，因此，酯粒今年的需求延續2021年的景氣，訂單仍旺；而市場對工程塑膠的產業景氣還是看好，客戶下單動能依舊強勁。

目前訂單出貨排程到3月底都滿，且，正在洽談第二季訂單的力麗表示，2022年的首季來看，客戶下單動能維持與去年水準。尤其，客戶對瓶酯粒的需求還處於高峰。為應付客戶訂單，今年國內的產線在農曆年節仍需加班趕工。

力麗副總陳漢卿指出，從2022年訂單能見度來看，上半年的營運應會比去年同期好。且，力麗集團的設備經過整改，產能利用率大幅提升，所以，預期部分產品的出貨量會比去年增加1倍。

全球環保節能趨勢，歐美品牌客戶對環保產品的需求標準提高，宜新指出，環保紗需求明確，2022年訂單能見度已到第1季末，為消化在手訂單，農曆年不停工，將全線加班趕工。

由於宜新的產品中，有60%以上是客製品，且在環保材料趨勢下，客戶對主力產品彈性包覆紗及環保紗的下單動能更是強勁，因此，在客製化、滿足訂單下，市場預期，宜新今年第一季的產能利用率應不受農曆年節影響，可達滿載。