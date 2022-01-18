證交所今（18）日召開董事會，通過基勝-KY（8427）下市案，以及來頡（799）、鼎基（6585）等二家公司上市案。

證交所表示，基勝-KY表示其基於公司內部營運發展及布局考量，決定股票申請下市，該下市案已經獲得基勝-KY公司去年12月 股東臨時會通過。