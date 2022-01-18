證交所董事會通過來頡及鼎基兩上市案、基勝-KY下市案 17:022022/01/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（18）日召開董事會，通過基勝-KY（8427）下市案，以及來頡（799）、鼎基（6585）等二家公司上市案。 證交所表示，基勝-KY表示其基於公司內部營運發展及布局考量，決定股票申請下市，該下市案已經獲得基勝-KY公司去年12月 股東臨時會通過。 《證交所》證交所修正創新板2規範 放寬交易資格 金虎迎兩萬 外資選股秘笈大公開 #來頡 #基勝-KY #鼎基 #證交所 #下市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股王拉肚子、前股王大立光法說會變法會股價跌停 12:422022/01/14 財經 台積電早盤創歷史新高 台股一度漲逾百點 09:212022/01/17 財經 《航運股》長榮海勤人員喜獲獎金 慧洋-KY年終12個月 17:222022/01/14 財經 《其他電子》外資中性看 貿聯-KY皺眉 12:332022/01/13 財經 證交所 許璋瑤：升息潮對台股影響不大 擁有高殖利率、低PE優勢 04:102022/01/14 財經要聞 《其他股》中租-KY澄清市場傳言 法人續看好後市 12:162022/01/14 財經 Q4大戶、中實戶及散戶交易數齊降 仍是史上第三高 15:062022/01/17 財經 台積電暴跌21元 拖累台股重挫146點 失守18400點關卡 13:472022/01/18 財經 證交所董座許璋瑤：新創版掛牌 8家企業有意願 04:102022/01/14 證券．權證 《盤中解析》權王不見頂 大盤拚進18500 12:162022/01/17 財經 1分鐘讀財經》證交所下令千萬證券戶21日前須做這件事防駭 否則金鑰將遭凍結 08:302022/01/17 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 台積電輾爆陸、韓2大巨頭 謝金河挖出下一波被養肥的股票 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 英特爾又摔車？蘇媽端AMD新品搶市 台積電5奈米助陣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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