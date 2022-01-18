悠遊卡與日本京都設計品牌SOU．SOU繼去年推出「SOU．SOU悠遊卡-十數」之後攜手再合作，將時尚元素注入造型悠遊卡中，發行「SOU．SOU口金包造型悠遊卡」，不但具有悠遊卡功能，也真的可以充作迷你口金包使用，超級實用、值得入手。

以「創造日本的新文化」為品牌概念的日本京都設計品牌SOU．SOU，結合傳統優雅和風與現代時髦印象的設計，其中經典的十數元素更令無數人為之瘋狂，以別具風格的獨特設計，讓平凡的日常小物也能透過俏皮躍動的數字圖騰打造出全新的現代時尚印象，同時更洋溢著傳統經典的和風美學。

迷你可愛的「SOU．SOU口金包造型悠遊卡」僅5公分迷你尺寸，使用皮質布料裁製，印刷SOU．SOU經典「SO-SU-U十數」印花，搭配高級電鍍口金五金與鑰匙圈，「口金」指的是包包上的U型五金零件，外型就像是蟾蜍的嘴巴咬著錢的樣子，也被賦予招財的意義，除了具有悠遊卡功能外，也可當作小零錢包使用，質感與實用兼備。

「SOU．SOU口金包造型悠遊卡」自1月19日11時起至1月25日止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店Famiport、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放預購，每張439元，每人每次最多購買5張，收藏來自日本的時尚氛圍，就是現在。