遠東SOGO台北店「福虎生豐 袋好運」新春福袋今年從初一賣到初六，天數比去年賣到初五再破紀錄，各大品牌共有上萬件商品福袋，每袋280元起，初一至初三憑電子發票及銷貨明細與福袋商品的購買憑證，當日至消費當館贈獎處兌換1張「福袋新機運 金喜刮刮卡」，共限量8000份，初一大獎是周大福虎鑽連年純金擺件，約重0.31兩，約價3萬6500元；初二大獎是市價5萬3800元的JOHNSON健身魔鏡IMR-05Relax輕適版；初三大獎是市價1萬9680元APLLE iPad 9 64G+聰穎鍵盤+Apple Pencil。

SOGO台北店「福虎生豐 袋好運」新春福袋今年從初一賣到初六，天數比去年賣到初五再破紀錄，各大品牌共有上萬袋商品福袋，每袋280元起。（SOGO提供）

初一至初五台北店忠孝、復興、敦化3館各樓層推出商品福袋，商品透明、價格優惠；初一至初六忠孝館獨家企畫天天有「主題福袋」，因應無法出國精選初一CNY限定迎春福袋、初二日式和風福袋、初三美式潮流福袋、初四歐風福袋、初五寵寶貝的童萌福袋、初六食趣福袋。

SOGO台北店新春福袋初一大獎是周大福虎鑽連年純金擺件，約重0.31兩，約價3萬6500元。（SOGO提供）

初一至初三主打必排的指定樓層福袋，初一起指定時間至各樓層消費滿額可再參加樓面特別加碼抽，首推初一至初三至忠孝館4F全區（不含哥本哈根餐廳）單筆消費滿2688元，可獲1張抽獎券（可累贈），有機會抽中周大福或點睛品虎年純金擺件1支；復興館B1化妝品區（含香氛），單日單筆滿2022元，有機會獲得每日限定大獎，初一大獎為Apple Watch Series7（GPS）45mm深邃藍色1台。

初一至初三好康一口價的「發財福袋券」，初一起於忠孝、復興2館指定樓層販售，其中忠孝8、9F今年再祭出超殺福袋券，初一至初三9F每袋1000元，初一、初二各限量100袋、初三限量50袋，有機會獲價值14萬4900元的stress Mayfair office人體工學辦公椅。發財福袋券不參加「福袋新機運 金喜刮刮樂」活動。

SOGO台北店新春福袋初二大獎是市價5萬3800元的JOHNSON健身魔鏡IMR-05Relax輕適版。（SOGO提供）

初一至初三「福袋新機運 金喜刮刮樂」加碼活動，活動期間凡於台北3館購買福袋商品，憑電子發票及銷貨明細與福袋商品的「購買憑證」當日至當館贈獎處兌換1張「刮刮卡」，有機會刮中每日限定大獎，初一限定大獎是周大福虎鑽連年純金擺件，初二限定大獎是JOHNSON健身魔鏡、初三限定大獎是APPLE iPad9，其他還有水氧機、公益彩券刮刮樂、開運金幣等獎項。