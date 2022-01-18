本土疫情升高，根據規定目前外出應全程戴口罩，不過有網友拍到一名男子昨(17)日竟然在台鐵車廂內「無罩唱歌」，讓同車乘客超崩潰，男子發現被拍，還直視鏡頭，影片曝光後嚇壞眾人，網友直呼：太恐怖了吧！

有網友在臉書社團《爆怨公社》公布影片及照片表示，一名男子在台鐵車廂內用筆電看影片，不但開超大聲還跟著哼唱，最離譜的是竟然沒戴口罩，跟車長反應勸導後，男子又把口罩拿掉，直到員警上車再次勸導，男子才戴上口罩。

網友PO出男子在台鐵上脫下口罩唱歌，員警上車勸導。(圖/截自臉書爆怨公社)

男子發現被拍後，還直視鏡頭。(圖/截自臉書爆怨公社)

從影片中可見，這名留著中長髮的男子用筆電放影片，還跟著哼唱，即便原PO在一旁拍攝，男子也完全無視於旁人的存在，過程中還幾度直視鏡頭，眼神詭異，原PO痛批「怎有人這麼不要臉？現在什麼時期還這麼白目」。

影片曝光後讓網友超抖，紛紛回應「看起來很危險」、「有夠噁心」、「直接開罰免客氣」、「好可怕」、「這眼神太恐怖了吧」，還有人說「媽呀⋯頭到底多久沒洗」、「油味飄出來了」、「彷彿聞到了味道」。