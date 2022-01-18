「老婆可以再娶，孩子必需留下」婆婆1句話讓她心死！1名女網友婚後被婆婆要求夫妻分房睡，由她與孩子睡，「婆婆則與丈夫同床睡」，婆婆還患有憂鬱症，經常在家中找她麻煩，丈夫也不願挺她，稱是她常惹婆婆生氣，才讓對方更常發病，最後她心死同意離婚，「結束5年婚姻像重生了一樣」。

該名女網友在臉書「匿名公社」發文表示，她婚後生了2個孩子，婆婆以照顧孩子與顧及丈夫睡眠為由，要求她與孩子同床，「婆婆與丈夫同床睡」，夫妻因此分房睡1年，而婆婆因罹患憂鬱症，發病時會哭鬧，甚至說是她搶走了兒子，連丈夫都要她多體諒婆婆病況。

女子婚後被婆婆要求夫妻分房睡，由她與孩子睡，「婆婆則與丈夫同床睡」，婆婆還患有憂鬱症，經常在家中找她麻煩。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說，婆婆發病時會趕她出家門、不斷找她麻煩，丈夫還說是因為她惹婆婆生氣，才讓對方更常發病，最後說若婆媳仍無法相處就離婚，婆婆事後更對丈夫說「老婆可以再娶，孩子必需留下」，讓她心死同意離婚，發文說「看著別人網路的故事不再覺得可笑，如今我也是故事主角，結束5年婚姻像重生了一樣。」

其他網友留言說「離開未必不是一件好事，加油」、「這應該就是，家家有本難念的經吧」、「這樣的婆婆跟老公離開對你是一件喜事，恭喜妳重獲新生」、「早該離了」、「恭喜，自由了」。