中壢高商送物資到集中檢疫所鼓勵遭隔離師生。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

西堤餐廳疫情持續擴大延燒，其中案17774餐廳工讀生就讀中壢高商，也傳染給同校同學及其家人確診，該校校長蘇鴻銘在臉書發文心疼表示，學生利用課餘時間打工賺學費沒有錯，未料自己染疫也牽連全校老師及同學，她自責承受相當大的心理壓力，讓人心疼。

中壢高商在西堤工讀生確診後已停課14天，除陸續篩檢出同班同學2名及1名不同班同學接連確診，約100多名師生目前在不同的集中檢疫所隔離。學校家長會、文教基金會及校友會，近日整備一箱箱口罩、酒精、泡麵及餅乾等物資，分別送往新竹、嘉義、高雄等地，預計每周至少親送2次相關物資，要為被隔離的老師及學生加油打氣。

蘇鴻銘說，中壢高商一位認真努力的好孩子，自食其力賺取學費，連日來新聞媒體大肆報導，讓10多歲的孩子深深處在自責之中，學校也積極給予心理輔導，壢商是一所溫暖有愛的學校，從事發到現在受影響的師生人數超過2000人，但大家沒有任何一句怪罪聲音，並在最短時間內完成校園消毒、PCR篩檢、線上課程、配送隔離所需物資等措施，相信只要大家都盡一份心力，很快就會回復正常生活。