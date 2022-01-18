外資才連5個交易日買超台積電，推升股價登上688元新高價，今(18日)立即翻臉由買轉賣，大賣台積電近1.4萬張，使股價大跌21元，收在最低的662元，跌幅3.07%。

台股今開低震盪走低，終場收在最低18378.64點，下跌146.8點，成交值2618億元，觀察三大法人動向，外資及陸資、自營商均為賣超，分別賣超68.64億元、35.46億元，僅投信買超10.75億元，合計賣超93.35億元。

外資賣超第1名即為台積電，共賣超1萬3959張，賣超第2名是中鋼，賣超1萬958張，第3名為友達，賣超1萬910張；賣超第4至第10名依序為國泰費城半導體(00830)、富采、國泰台灣5G+(00881)、和鑫、南茂、元大台灣50(0050)以及中信中國高股息(00882)。

至於外資買超前10名個股包括2檔反向ETF、4檔電子股、3檔金融股以及1檔營建股，分為是國泰臺灣加權反1(00664R)、和碩、中信金、上曜、金像電、元大台灣50反1(00632R)、聯電、兆豐金、永豐金以及華邦電。