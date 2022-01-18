大千醫院副院長蔡建宗表示，透過復健治療，可以幫助鼻後孔閉鎖症的寶寶，恢復正常發展。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

六個月大的雯雯(化名)出生時有呼吸喘、易嗆奶等情形，即使裝上呼吸器仍未能改善，醫師推測可能是鼻子裡有阻塞的情形，經苗栗大千醫院檢查後證實為「雙側鼻後孔閉鎖症」。所幸，經手術及復健治療後，雯雯呼吸狀況恢復穩定，且整體動作發展也能逐步追上同年齡的寶寶。

大千醫院新生兒科醫師黃萬恆表示，「鼻後孔閉鎖症」是罕見的先天性疾病，發生機率約為一萬分之一左右，原因是單側或雙側鼻孔後方的通道阻塞，造成空氣無法通過鼻孔到達下方的呼吸道，導致呼吸困難。

黃萬恆指出，新生兒除了哭的時候可以靠嘴巴呼吸，其他時間則是以鼻子呼吸為主，因此鼻後孔閉鎖症的寶寶會有呼吸費力、胸凹、肋凹、及鼻翼搧動的情形，也會因呼吸問題造成喝奶不順、容易嗆奶、喝奶量不足等狀況，嚴重影響寶寶發育。而單側鼻後孔閉鎖症的寶寶因症狀較雙側的寶寶不明顯，容易被忽略，因此新生兒照顧者要多留意相關症狀。

大千醫院表示，本次個案雯雯在接受手術治療後，於加護病房持續觀察約三個月，導致她該有的探索功能降低、動作發展遲緩。為改善其發展狀況，大千醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗安排雯雯接受大動作的物理治療及吞嚥的語言訓練治療。經過三個月的復健，雯雯可以從嘴巴順利喝奶、吞嚥動作也慢慢出現、應有的動作發展也逐步恢復到正常的水準。

黃萬恆提醒，鼻後孔閉鎖症雖然罕見，但發生時對新生兒的影響很大，因此提醒家中有新生兒的民眾一定要注意寶寶的各項狀況，以提早發現異常。